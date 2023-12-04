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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray'dan yılın transferi geliyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 18:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray'dan yılın transferi geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon kıran kırana bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer dönemlerinde de sürekli karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sezon başında aynı oyunculara talip olmalarıyla gündemden düşmeyen İstanbul'un iki devi, bir ilginç transfer gelişmesinde daha bir araya geliyor. Fenerbahçe'de bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncunun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı duyuruldu. Futbolseverleri şok eden transfer gelişmesi, Süper Lig'de ortalığı karıştıracak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray’dan yılın transferi geliyor...

Son dakika haberleri… Sezon başında oldukça yüksek bütçeli ve dünya yıldızlarıyla donatılmış kadrolar kuran Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı içerisinde bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray’dan yılın transferi geliyor...

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan sarı-kırmızılılar, bu yıl da aynı şekilde şampiyonluk peşinde.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray’dan yılın transferi geliyor...

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu yenilen Galatasaray, devre arasında da flaş transfer gelişmeleri yaşayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray’dan yılın transferi geliyor...

Fenerbahçe'nin de şampiyonluk hasretini sona erdirmek için kurduğu güçlü kadro, Süper Lig'de zirve yarışını giderek kızıştırıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray’dan yılın transferi geliyor...

Ara transfer döneminin yaklaştığı şu günlerde flaş haberler de ortaya çıkmaya başladı.

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