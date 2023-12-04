Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 18:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e dönüyor! Galatasaray'dan yılın transferi geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon kıran kırana bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer dönemlerinde de sürekli karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sezon başında aynı oyunculara talip olmalarıyla gündemden düşmeyen İstanbul'un iki devi, bir ilginç transfer gelişmesinde daha bir araya geliyor. Fenerbahçe'de bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncunun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı duyuruldu. Futbolseverleri şok eden transfer gelişmesi, Süper Lig'de ortalığı karıştıracak. İşte son dakika haberinin detayları…