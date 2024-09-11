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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.09.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle başladı. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlara rağmen lige iyi bir başlangıç yapan Aslan, transferde de hareketli günler geçiriyor. Galatasaray'ın son 2 sezonuna damga vuran yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncusuydu. Barış Alper için sarı-kırmızılı kulübün reddettiği teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Galatasaray'da son 2 sezona damga vuran Barış Alper, EURO 2024 performansıyla da değerini katlamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde ismi birçok dünya deviyle anılan genç futbolcu, sari-kırmızılı ekibin yüksek bonservis beklentisi olduğu oyuncuların başında geldi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

Özellikle EURO 2024'te Virgil Van Dijk'a sağladığı üstünlük dünyanın gündemine girerken Barış Alper Yılmaz için flaş bir gerçek ortaya çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya gelen oldukça yüksek bir bonservis bedelini düşünmeden reddetmiş.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı

İşte son dakika haberinin detayları…

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