Giriş Tarihi: 11.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
23:44
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray dev bonservisi düşünmeden reddetti! Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle başladı. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlara rağmen lige iyi bir başlangıç yapan Aslan, transferde de hareketli günler geçiriyor. Galatasaray'ın son 2 sezonuna damga vuran yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncusuydu. Barış Alper için sarı-kırmızılı kulübün reddettiği teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…