Giriş Tarihi: 23.11.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 20:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, milli aranın ardından lige geri dönmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamı Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek. Sezonun kritik bölümünü kayıpsız geçmek isteyen Aslan, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemindeki yıldız avına devam etmesi beklenen Galatasaray, taraftarı şimdiden coşturan bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…