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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…
Giriş Tarihi: 23.11.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 20:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, milli aranın ardından lige geri dönmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamı Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek. Sezonun kritik bölümünü kayıpsız geçmek isteyen Aslan, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemindeki yıldız avına devam etmesi beklenen Galatasaray, taraftarı şimdiden coşturan bir ismi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile birlikte tarihi bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sezona da etkili başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Aslan, Süper Lig'de de zirvenin takipçisi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Fenerbahçe ile 31 puanda yer alan Galatasaray, milli ara dönüşünde sırasıyla Alanyaspor, Manchester United ve Pendikspor maçlarını oynayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Taraftarı şimdiden coşturdu: Tam 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu…

Bu kritik eşiği kayıpsız atlatmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluğa konsantre oldu.

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