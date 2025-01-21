Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:21
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Hatayspor ile berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek adına transferde atağa kalkan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Süper Lig ekibinin kulüp asbaşkanı, Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İşte Okan Buruk'un yeni yıldızı...