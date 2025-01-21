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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Hatayspor ile berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek adına transferde atağa kalkan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Süper Lig ekibinin kulüp asbaşkanı, Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İşte Okan Buruk'un yeni yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Cimbom, Süper Lig'in yıldızı için kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte Okan Buruk'un yeni yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son maçında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray ile Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

CİMBOM'UN RAKİBİ DINAMO KIEV

UEFA Avrupa Ligi'nde ise bugün RAMS Park'ta Ukrayna devi Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, namağlup unvanını korumak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

Ara transfer döneminde de kadrosuna hamle yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, listedeki oyuncularla görüşmelerini devam ettiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig’in yıldızını bitirdi! Kulübün asbaşkanı açıkladı...

BURUK, AHMED KUTUCU'YU İSTEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in formda takımlarından Eyüpspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ahmed Kutucu'yu takımda görmek istedi.

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