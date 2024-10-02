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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 02.10.2024 20:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 20:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine gözdağı verdi. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Buna göre Galatasaray'ın sürpriz bir oyuncuyla ilgilendiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

Son dakika haberleri... Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Osimhen, Batshuayi, Sallai, Jakobs ve Jelert gibi önemli isimleri transfer etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

Kadrosunu bir hayli güçlendiren ve sezona da hızlı bir başlangıç yapan Aslan, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

Bu sezon 19 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde olduğu gibi yine takımın eksik bölgeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…

İşte son dakika haberinin detayları...

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