Giriş Tarihi: 02.10.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
20:48
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine gözdağı verdi. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Buna göre Galatasaray'ın sürpriz bir oyuncuyla ilgilendiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…