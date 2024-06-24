Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk transferinde Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Michy Batshuayi'i ikna eden Cimbom, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Transfer hamlelerine devam eden sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'in bir diğer yıldız oyuncusunu da ikna etti ve imzaları atma aşamasına geldi. İşte Dursun Özbek'in de bizzat devreye girdiği o yıldız oyuncu ve transferin detayları...