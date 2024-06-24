Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk transferinde Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Michy Batshuayi'i ikna eden Cimbom, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Transfer hamlelerine devam eden sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'in bir diğer yıldız oyuncusunu da ikna etti ve imzaları atma aşamasına geldi. İşte Dursun Özbek'in de bizzat devreye girdiği o yıldız oyuncu ve transferin detayları...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Yaz transfer sezonunda ilk hamlesini Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Michy Batshuayi ile yapan Cimbom, bir yıldız transferini daha bitirmeye yakın...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızı yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla transferler için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Yabancı oyuncu transferleri için temaslarını devam ettiren Galatasaray, yerli rotasyonunu da aynı şekilde güçlendirmenin hedefinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

CİMBOM'DAN BOMBA HAMLE

Galatasaray'ın yerli transferde ilk hedefi, geride bıraktığımız Corendon Alanyaspor formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın oldu.

SON DAKİKA