Giriş Tarihi: 27.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
20:14
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a sürpriz orta saha! Slavia Prag'tan Oscar...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta saha için harete geçti. Wendel ve McTominay gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, yeni orta sahasını buldu. Oyuncu için sarı kırmızılıların eski oyuncusu Tomáš Ujfaluši de olumlu rapor verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...