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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a sürpriz orta saha! Slavia Prag'tan Oscar...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:14

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a sürpriz orta saha! Slavia Prag'tan Oscar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta saha için harete geçti. Wendel ve McTominay gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, yeni orta sahasını buldu. Oyuncu için sarı kırmızılıların eski oyuncusu Tomáš Ujfaluši de olumlu rapor verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a sürpriz orta saha! Slavia Prag’tan Oscar...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a sürpriz orta saha! Slavia Prag’tan Oscar...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom, orta saha için harete geçti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a sürpriz orta saha! Slavia Prag’tan Oscar...

Wendel ve McTominay gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, yeni orta sahasını buldu. Oyuncu için sarı kırmızılıların eski oyuncusu Tomáš Ujfaluši de olumlu rapor verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a sürpriz orta saha! Slavia Prag’tan Oscar...

SIRA ORTA SAHADA

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a sürpriz orta saha! Slavia Prag’tan Oscar...

Sarı kırmızılılar, Manchester United'dan McTominay'la birlikte listenin üst sırasına yazdığı Zenit'ten Wendel için son bir girişimde bulundu.

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