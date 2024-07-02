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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:30

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ilk transferini Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız ismi daha gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

Okan Buruk ve yönetim önderliğinde transfer çalışmalarını devam ettiren Cimbom, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

BATSHUAYI'NİN MAAŞI BELLİ OLDU

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk hamlesini Michy Batshuayi'den yana yaptı. Dün resmi olarak açıklanan Batshuayi'nin alacağı yıllık maaş da belli oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

Yapılan anlaşmaya göre Batshuayi'ye 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını devam ettiren Galatasaray'da hedef orta saha transferi. Sarı-kırmızılı takımda orta saha takviyesi için flaş bir isim gündeme geldi.

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