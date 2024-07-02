Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:30
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom durmak bilmiyor! Michy Batshuayi sonrası bomba hamle...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ilk transferini Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız ismi daha gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...