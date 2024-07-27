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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:27

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transfer kızıştı. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için düğmeye bastı. Wendel için son teklifini yapan Galatasaray, B Planını devreye soktu. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için 16 milyon Euro teklif etti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transfer kızıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Wendel için son teklifini yapan Galatasaray, B Planını devreye soktu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...

Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için 16 milyon Euro teklif etti. İşte o isim ve tüm detaylar...

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