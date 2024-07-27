Giriş Tarihi: 27.07.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
13:27
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın B Planı! Wendel olmazsa o geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transfer kızıştı. Sağ beke Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için düğmeye bastı. Wendel için son teklifini yapan Galatasaray, B Planını devreye soktu. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için 16 milyon Euro teklif etti. İşte o isim ve tüm detaylar...