Giriş Tarihi: 06.11.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 08:36

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan'ın gizli planı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligde 11. haftayı geriden bırakırken, sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına da başladı. Takımda birçok isim performansıyla dikkat çekerken, Fransız yıldız Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki sağ bek, birçok Avrupa devinin radarına girerken, Galatasaray'ın Boey planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...