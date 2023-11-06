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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan'ın gizli planı...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 08:36

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan'ın gizli planı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligde 11. haftayı geriden bırakırken, sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına da başladı. Takımda birçok isim performansıyla dikkat çekerken, Fransız yıldız Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki sağ bek, birçok Avrupa devinin radarına girerken, Galatasaray'ın Boey planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan’ın gizli planı...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan’ın gizli planı...

Ligde 11. haftayı geriden bırakırken, sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan’ın gizli planı...

Takımda birçok isim performansıyla dikkat çekerken, Fransız yıldız Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan’ın gizli planı...

23 yaşındaki sağ bek, birçok Avrupa devinin radarına girerken, Galatasaray'ın Boey planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey için sıraya girdiler! İşte Aslan’ın gizli planı...

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

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