Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
12:10
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hem de Trendyol Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği orta saha bölgesine veren ve Tanguy Ndombele, Fred ve Leandro Paredes için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekip, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği iki isim için ayrılık yaklaşırken, genç yıldız kriz çıkarttı. İşte tüm ayrıntılar...