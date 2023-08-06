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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hem de Trendyol Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği orta saha bölgesine veren ve Tanguy Ndombele, Fred ve Leandro Paredes için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekip, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği iki isim için ayrılık yaklaşırken, genç yıldız kriz çıkarttı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için de çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

Orta saha bölgesi için Ndombele, Fred ve Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

Bu doğrultuda Galatasaray'da iki ayrılık birden yaşanması an meselesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

YUNUS YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...

23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City devreye girdi.

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