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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:28

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için de dört koldan çalışma yapıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak. İşte tüm ayrıntılar...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için de dört koldan çalışma yapıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

Transfere yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine öncelik verse de başka yıldızlarla da görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

"ICARDI HAFTAYA NETLEŞİR"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk Icardi ile ilgili yapıtğı açıklamada, "Önümüzdeki hafta bu daha net şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net bir şekilde belli olabilir.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

En kısa zamanda gelip takımda olmasını isterim; ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi" demişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

DURSUN ÖZBEK: "EN BÜYÜK ADAY YİNE BİZİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferlerin devam edeceğini söyleyerek, "Transfer sezonu daha devam ediyor. Kamp sonucunda eksiklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız.

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