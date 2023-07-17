Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için de dört koldan çalışma yapıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak. İşte tüm ayrıntılar...