SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
14:07
Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı son dönemde transfer iddialarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak sarı kırmızılı takımın bonservisini alabilmek için çeşitli yollar düşündüğü Nijeryalı oyuncu için İngiliz devi harekete geçti ve bu gelişme üzerine iddiaya göre Napoli'den olumlu sayılabilecek bir yanıt geldi. İşte son dakika haberine dair tüm detaylar.