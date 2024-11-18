Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli'den İngiliz devine yeşil ışık...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:07

SON DAKİKA: Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli'den İngiliz devine yeşil ışık...

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı son dönemde transfer iddialarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak sarı kırmızılı takımın bonservisini alabilmek için çeşitli yollar düşündüğü Nijeryalı oyuncu için İngiliz devi harekete geçti ve bu gelişme üzerine iddiaya göre Napoli'den olumlu sayılabilecek bir yanıt geldi. İşte son dakika haberine dair tüm detaylar.

SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı adeta gündemden düşmüyor. Sarı Kırmızılılar, Osimhen için tüm şartları zorlama kararı alsa da Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi transfer etmek istiyor. Cimbom'un işi giderek zorlaşırken iddiaya göre Nijeryalı golcü için harekete geçen İngiliz devine Napoli'den yanıt gecikmedi. İşte o görüşmenin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Gösterdiği performansla taraftarın da sevgilisi olan Victor Osimhen, takıma da çok çabuk ısındı. Sarı Kırmızılılar, Osimhen için imkanları seferber etmek isterken, Nijeryalı oyuncunun da talibi oldukça fazla.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

İtalya basını son olarak 25 yaşındaki oyuncunun bonservisine Galatasaray'ın üzerinde teklif sunmaya hazır 3 kulübü yazmıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Yaşanan yeni gelişme ise Galatasaray yönetimine tedirginlik verecek cinsten... Öyle ki; Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için para + Joshua Zirkzee teklifini Napoli'ye sundu.

SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Haberde, Manchester United'ın Zirkzee'nin yanında sunduğu bonservis bedeli teklifinin 30 milyon Euro olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA