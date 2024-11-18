SON DAKİKA: Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli’den İngiliz devine yeşil ışık...

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı adeta gündemden düşmüyor. Sarı Kırmızılılar, Osimhen için tüm şartları zorlama kararı alsa da Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi transfer etmek istiyor. Cimbom'un işi giderek zorlaşırken iddiaya göre Nijeryalı golcü için harekete geçen İngiliz devine Napoli'den yanıt gecikmedi. İşte o görüşmenin ayrıntıları...