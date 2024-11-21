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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan'ı istiyor...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:34

SON DAKİKA: Galatasaray'da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan'ı istiyor...

Son dakika haberi: Galatasaray, ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yaz döneminde de sarı kırmızılı ekibin gündeminde olan Kolombiyalı sağ açık için şartlar konuşulurken 27 yaşındaki futbolcunun yeni mukavele önerisini kabul etmemesi ve Cimbom'a gelmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Galatasaray’da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan’ı istiyor...

Galatasaray, yaz döneminde istediği yıldız için tekrar düğmeye bastı. Kolombiyalı futbolcu için pazarlık başladı. İşte istenen rakam ve transfere dair son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Galatasaray’da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan’ı istiyor...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan G.Saray, ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray’da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan’ı istiyor...

Tabii ki, transfer sürecinde en çok konuşulan isim, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen oldu.

SON DAKİKA: Galatasaray’da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan’ı istiyor...

Her fırsatta sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade eden Nijeryalı yıldızın bonservisini almak isteyen sarı kırmızılı takım dünyaca ünlü yıldız futbolcu için tüm şansını zorlayacak.

SON DAKİKA: Galatasaray’da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan’ı istiyor...

Aynı zamanda bugün Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Cimbom, bu parayı yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Jhon Arias'a ayırdı.

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