Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
10:34
SON DAKİKA: Galatasaray'da sıcak gelişme! Pazarlık başladı: Kolombiyalı yıldız sözleşme uzatmadı, Aslan'ı istiyor...
Son dakika haberi: Galatasaray, ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yaz döneminde de sarı kırmızılı ekibin gündeminde olan Kolombiyalı sağ açık için şartlar konuşulurken 27 yaşındaki futbolcunun yeni mukavele önerisini kabul etmemesi ve Cimbom'a gelmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi. İşte detaylar…