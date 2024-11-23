Giriş Tarihi: 23.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
22:13
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi'den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'in 13.haftasında lider Galatasaray, Bodrum FK ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 kazanarak puanını 34 yaptı. Aslan'a galibiyeti getiren Batshuayi, yine bir maçta oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirdi. Belçikalı oyuncu, başarılı bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar…