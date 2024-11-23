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Haberler Galeri SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi'den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:13

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi'den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'in 13.haftasında lider Galatasaray, Bodrum FK ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 kazanarak puanını 34 yaptı. Aslan'a galibiyeti getiren Batshuayi, yine bir maçta oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirdi. Belçikalı oyuncu, başarılı bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar…

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi’den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13.haftasında Bodrum FK'ye konuk oldu. Mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi’den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

Galatasaray, maça, "Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen" 11'iyle başladı.

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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi’den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

Bodrumspor ise "Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş" kadrosuyla sahaya çıktı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi’den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

Sarı-kırmızılı takım, maçı 1-0 kazanmayı başardı. Aslan'a galibiyeti getiren tek gol, 54.dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi’den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...

Bu sonuçla Galatasaray puanını 34 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

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