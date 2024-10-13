Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
23:38
SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu...
SON DAKİKA HABERİ... Bu sezon kadrosuna özellikle de Victor Osimhen'i katan ve adından söz ettiren Galatasaray sezona şampiyonluk parolasıyla girdi. Son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devi Real Madrid'in Aslan'da forma giyen yıldız oyuncuya talip olduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen o transfer haberi...