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Haberler Galeri SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:38

SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu...

SON DAKİKA HABERİ... Bu sezon kadrosuna özellikle de Victor Osimhen'i katan ve adından söz ettiren Galatasaray sezona şampiyonluk parolasıyla girdi. Son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devi Real Madrid'in Aslan'da forma giyen yıldız oyuncuya talip olduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen o transfer haberi...

SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızına talip oldu...

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Real Madrid, Cimbom'un yıldız oyuncusuna talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızına talip oldu...

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da yeni transferleriyle şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

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SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızına talip oldu...

Yaz transfer döneminde kadrosuna özellikle de Victor Osimhen'i katarak dikkat çeken sarı-kırmızılı kulüp aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızına talip oldu...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Cimbom'da Victor Osimhen'in sakatlıktan dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Gündemi sarsan bomba transfer haberi! Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızına talip oldu...

Takımın yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu'nu dünya devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satan Cimbom'da flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandığı iddia edildi.

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