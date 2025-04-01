Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a cevap! "Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ederken, demeç savaşları da kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. İşte o sözler... ILICALI: 'ÇOK HEYECAN VERİYOR' Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Vallahi çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. En önemli mesajımız taraftarlarımıza; taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Kadıköy'de 12. adam olduklarını hep hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz. Maça konsantre olarak o gücü hissettirmelerini bekliyoruz. Futbolcularımızın enerjisi, taraftardan etkileniyor. Takımımızı 90 dakika boyunca ölümüne destekleyelim. O coşkuyu hep hissettirelim. Futbolcularımızın performansına katkıda bulunalım. '51. KEZ SÖYLÜYORUM' Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi. 'SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI' Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor. 'NASIL BİR HAKEM AVANTAJI VAR?' Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. 'BU ARTIK İSPATI' Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim.' 'G.SARAY NİCKLİ HAKEME...' Biliyorsunuz Galatasaray nickiyle toplantıya katılan maçın hakemi... Biz istemiş olabilir miyiz, hayır. Bu hakemi de istemediler. Şampiyonlar Ligi yöneten hakem gelmişti, büyük itirazlar, ortalığı birbirine kattılar. Yerli hakem geliyor, bunu da istemiyorlar. Galatasaray nickiyle katılmış, vay efendim kafası karışırmış. Acaba hakem üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz? Zaten Galatasaraylı olması çok muhtemel bu hakem kardeşimize, 'bak sakın Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma' diye aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?' HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ? İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 'Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı.'