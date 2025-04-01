Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a cevap! "Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!"

ILICALI: "ÇOK HEYECAN VERİYOR"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vallahi çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.