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Haberler Galeri Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a cevap! "Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!"
Giriş Tarihi: 01.04.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:35

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a cevap! "Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!"

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi hakem tartışmaları devam ederken, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na cevap verdi. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a cevap! Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a cevap! Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!

Dev maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ederken, demeç savaşları da kaldığı yerden devam etti.

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Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a cevap! Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a cevap! Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!

ILICALI: "ÇOK HEYECAN VERİYOR"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vallahi çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a cevap! Ayrıcalık istiyorlar, işte ispatı bu!

En önemli mesajımız taraftarlarımıza; taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Kadıköy'de 12. adam olduklarını hep hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz.