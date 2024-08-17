Giriş Tarihi: 17.08.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
08:44
Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! Icardi'nin İptal edilen golü doğru karar mı?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Cimbom, Konyaspor'uda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Mustafa Çulcu maça damga vuran hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilen gol kararı doğru muydu? İşte dikkat çeken o yorumlar...