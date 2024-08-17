Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

AHMET ÇAKAR: İPTAL DOĞRU, KEREM ATILMALIYDI

Her iki yarının başlangıçları hariç, oyunu kontrol eden taraf G.Saray'dı. İlk 15 dakika Konya, yaptığı baskı ile G.Saray'ı çıkarmadı, ardından G.Saray inisiyatifi eline alıp önce Mertens'in akıl dolu vuruşu ile golü kaçırdı ama ardından özellikle İcardi'nin müthiş zekası ile gelen bir gol buldu. Barış Alper, İcardi'nin mükemmel koşusunu iyi bir pasla değerlendirdi, o da çaprazda ve çok kapalı açıdan topu paralel yollayıp Kerem'e 'al da at' dedi.