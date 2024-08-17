Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! Icardi'nin İptal edilen golü doğru karar mı?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 08:44

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! Icardi'nin İptal edilen golü doğru karar mı?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Cimbom, Konyaspor'uda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Mustafa Çulcu maça damga vuran hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilen gol kararı doğru muydu? İşte dikkat çeken o yorumlar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyapsor'u Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Mustafa Çulcu maça damga vuran hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilen gol kararı doğru muydu? İşte o çarpıcı yorumlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

AHMET ÇAKAR: İPTAL DOĞRU, KEREM ATILMALIYDI

Her iki yarının başlangıçları hariç, oyunu kontrol eden taraf G.Saray'dı. İlk 15 dakika Konya, yaptığı baskı ile G.Saray'ı çıkarmadı, ardından G.Saray inisiyatifi eline alıp önce Mertens'in akıl dolu vuruşu ile golü kaçırdı ama ardından özellikle İcardi'nin müthiş zekası ile gelen bir gol buldu. Barış Alper, İcardi'nin mükemmel koşusunu iyi bir pasla değerlendirdi, o da çaprazda ve çok kapalı açıdan topu paralel yollayıp Kerem'e 'al da at' dedi.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

"G.SARAY ACEMİCE BİR GOL YEDİ"

Fakat bu golden sonra G.Saray acemice bir gol yedi. Önce Kerem, müdahale edip uzaklaştıracağı topu rakibine bıraktı, Konyasporlu da çok iyi kesti ve beraberlik golü geldi. İkinci yarıya G.Saray kötü başladı. İşler kötüye gideceği dakikada Barış Alper'in alıştığımız gollerinden biri geldi. Şut desen tam değil, kuvvetli vuruş desen o da değil ama rakibin bacağının arasından geçen ve köşeye giden bir gol. Bu golle G.Saray rahatladı.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Icardi’nin İptal edilen golü doğru karar mı?

"İPTAL KARARI DOĞRU"

Art arda pozisyonlar buldu, fark açılabilirdi. Bu arada İcardi de gol attı ama VAR hakemin haklı müdahalesi ile Torreira'nın gol öncesi faulü tespit edildi. İptal kararı doğru. Hakemi hiç beğenmedim. Bir maçta bu kadar kart hatası yapılmaz.

SON DAKİKA