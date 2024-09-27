Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
12:02
Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Bu skor Van Bronckhorst'a yazar"
Son dakika haberi: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0 yenildi. Maçta isabetli şut dahi atamayan siyah-beyazlı takım oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi oldu. Hollanda temsilcisi karşısında kalesinde birçok pozisyon veren Beşiktaş'ın savunmadaki performansı da akıllarda soru işareti bıraktı. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Fatih Doğan ve Ali Gültiken dünkü ağır mağlubiyetten sonra Beşiktaş ve Van Bronckhorst için çok çarpıcı sözler söyledi.