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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Bu skor Van Bronckhorst'a yazar"
Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:02

Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Bu skor Van Bronckhorst'a yazar"

Son dakika haberi: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0 yenildi. Maçta isabetli şut dahi atamayan siyah-beyazlı takım oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi oldu. Hollanda temsilcisi karşısında kalesinde birçok pozisyon veren Beşiktaş'ın savunmadaki performansı da akıllarda soru işareti bıraktı. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Fatih Doğan ve Ali Gültiken dünkü ağır mağlubiyetten sonra Beşiktaş ve Van Bronckhorst için çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor'ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

SABAH Spor'un usta kalemlerinden Fatih Doğan ve Ali Gültiken dünkü ağır mağlubiyetten sonra Beşiktaş ve Van Bronckhorst için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte dikkat çeken o eleştiriler...

Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

ALİ GÜLTİKEN: SÜRPRİZLERİN SONU ACI HAYAL KIRIKLIĞI

Ajax, Avrupa futbolunun en köklü ekollerinden birine sahip. 1970'li yıllardan beri oluşturdukları sistemle birçok kuşak yetiştirdiler. Bunlar hem Hollanda futboluna hem de dünya futboluna etki eden isimler oldular. Beşiktaş karşısında Ajax'ın ilk 11'inde altyapısında yetişmiş 7 oyuncu vardı.

Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

Yıldız görünmeseler de bu sistem içinde yetişmiş özverisi olan oyunculardı. Ajax'ın bir diğer özelliği de kanat oyununu en iyi uygulayan sistemlerden biri olması. Beşiktaş bu oyunu bilen bir teknik adamla maça çıktı. Uygulama olarak mutlaka birçok şeyi futbolculara anlatmıştır, yapmalarını istemiştir. Ancak sahaya baktığımızda sanki ilk defa bu tür rakiple oynuyormuş izlenimi aldık.

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