Son dakika haberi: Ajax-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Bu skor Van Bronckhorst'a yazar"

Yıldız görünmeseler de bu sistem içinde yetişmiş özverisi olan oyunculardı. Ajax'ın bir diğer özelliği de kanat oyununu en iyi uygulayan sistemlerden biri olması. Beşiktaş bu oyunu bilen bir teknik adamla maça çıktı. Uygulama olarak mutlaka birçok şeyi futbolculara anlatmıştır, yapmalarını istemiştir. Ancak sahaya baktığımızda sanki ilk defa bu tür rakiple oynuyormuş izlenimi aldık.