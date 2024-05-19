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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ali Koç'tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park'ta şok sözler! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı
Giriş Tarihi: 19.05.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 23:56

Son dakika haberi: Ali Koç'tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park'ta şok sözler! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından RAMS Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Büyük bir kavgaya sebebiyet veren bu olaylarlar sırasında başkan Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler gündem oldu. Ayrıca İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın stadyum görevlisine saldırı anı kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ali Koç’tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park’ta şok sözler! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından RAMS Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Büyük bir kavgaya sebebiyet veren bu olaylarlar sırasında başkan Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler gündem oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ali Koç’tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park’ta şok sözler! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı.

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Son dakika haberi: Ali Koç’tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park’ta şok sözler! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Çağlar Söyüncü görürken, Djiku ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika haberi: Ali Koç’tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park’ta şok sözler! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

İsmail Kartal ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 96'ya yükseltirken, sarı-kırmızılılar 99 puanda kaldı.

Son dakika haberi: Ali Koç’tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park’ta şok sözler! İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı

ŞAMPİYONLUK UMUDU YEŞERDİ

Bu galibiyetin ardından şampiyonluk umudu tekrardan yeşeren Fenerbahçe, gelecek hafta evinde İstanbulspor'u mağlup ederse ve Konyaspor evinde Galatasaray'ı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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