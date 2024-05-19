Giriş Tarihi: 19.05.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
23:56
Son dakika haberi: Ali Koç'tan Galatasaraylı yöneticiye RAMS Park'ta şok sözler! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından RAMS Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Büyük bir kavgaya sebebiyet veren bu olaylarlar sırasında başkan Ali Koç'un bir Galatasaray yöneticisine söylediği sözler gündem oldu. Ayrıca İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın stadyum görevlisine saldırı anı kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...