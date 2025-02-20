Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
23:49
Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...
Son dakika haberi: Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht'e konuk oldu. Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer, 7'nci dakikada tribünlerdeki hareketlilikten dolayı maçı durdurdu. Bir süre sonra ise hakemler ve takımlar soyunma odasına gitti. Tribünlerden gelen görüntülerde Fenerbahçe taraftarına saldırı yapıldığı görüldü. İşte yaşananlar...