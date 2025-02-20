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Haberler Galeri Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:49

Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

Son dakika haberi: Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht'e konuk oldu. Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer, 7'nci dakikada tribünlerdeki hareketlilikten dolayı maçı durdurdu. Bir süre sonra ise hakemler ve takımlar soyunma odasına gitti. Tribünlerden gelen görüntülerde Fenerbahçe taraftarına saldırı yapıldığı görüldü. İşte yaşananlar...

Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht'e konuk oldu.

Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

Sarı-lacivertli takım, maçın 4. dakikasında En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Anderlecht, İrfan Can Eğribayat'ın hatasıyla skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

MOURİNHO ROTASYON YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi. Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

FENERBAHÇE TARAFTARINA TRİBÜNLERDE ÇİRKİN SALDIRI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu.

Son dakika haberi: Anderlecht maçında Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı! Hakem maçı durdurdu...

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.

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