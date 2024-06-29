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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo'ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti
Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 15:52

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo'ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, genç yıldızımızı görmezden gelmişti. Gürcistan'a attığı golle turnuvayı sallayan Arda Güler'in, Cristiano Ronaldo'ya attığı fark ise ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo’ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, genç yıldızımızı görmezden gelmişti. Gürcistan'a attığı golle turnuvayı sallayan Arda Güler'in, Cristiano Ronaldo'ya attığı fark ise ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo’ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'ün ikinci maçında Portekiz'e Bernardo Silva, Samet Akaydin (KK) ve Bruno Fernandes'in golleriyle 3-0 mağlup olmuştu.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo’ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

Gürcistan maçının yıldızlarından Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo’ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

Genç oyuncu maçın uzatmalarla birlikte 25 dakikasında oynadı ve A Milli Takım adına en heyecan verici oyuncular arasında yer almıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo’ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti

RONALDO GÖRMEZDEN GELMİŞTİ

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemişti.

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