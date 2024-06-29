Giriş Tarihi: 29.06.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
15:52
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler, Ronaldo'ya fark attı! Milli yıldızımızı görmezden gelmişti
Son dakika haberi: A Milli Takımımız'ın EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istemiş ancak Portekizli yıldız, genç yıldızımızı görmezden gelmişti. Gürcistan'a attığı golle turnuvayı sallayan Arda Güler'in, Cristiano Ronaldo'ya attığı fark ise ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...