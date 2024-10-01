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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'den Madrid derbisi sonrası Ancelotti'ye sert çıkış! "Beni istemiyorsanız..."
Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 18:18

Son dakika haberi: Arda Güler'den Madrid derbisi sonrası Ancelotti'ye sert çıkış! "Beni istemiyorsanız..."

Son dakika haberleri: La Liga'da Atletico Madrid'in konuğu Real Madrid, yediği son dakika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Madrid derbisinde forma şansı bulamayan Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'ye sert çıktığı iddia edildi. Real Madrid'e yakın bir kaynak, genç oyuncunun derbi sonrası hocasıyla konuştuğu ve çarpıcı sözler söylediği ifade edildi. İşte İspanya'da gündem olan o sözler...

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Son dakika haberi: Arda Güler’den Madrid derbisi sonrası Ancelotti’ye sert çıkış! Beni istemiyorsanız...

LaLiga'nın 8. haftasında geçtiğimiz pazar günü Atletico Madrid, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Real Madrid kadrosunda yer almadığı derbide milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde yer aldı.

Son dakika haberi: Arda Güler’den Madrid derbisi sonrası Ancelotti’ye sert çıkış! Beni istemiyorsanız...

Estadio Metropolitano'daki mücadele 70 binden fazla taraftarın önünde oynandı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, eflatun-beyazlılar 64. dakikada öne geçti. Vinicius Junior'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında iyi kontrol eden Militao, sert vuruşla topu filelere gönderdi.

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Son dakika haberi: Arda Güler’den Madrid derbisi sonrası Ancelotti’ye sert çıkış! Beni istemiyorsanız...

MAÇA ARA VERİLDİ

Golün ardından yaşanan Atletico atağı sonrası, Real Madrid kalesine yabancı maddeler atılmaya başlandı. Kaleci Courtois, kendisine gelen yabancı maddeleri hakem Busquets'e gösterirken daha sonra hakem maçı durdurdu ve kenara gelerek anons yaptırdı.

Son dakika haberi: Arda Güler’den Madrid derbisi sonrası Ancelotti’ye sert çıkış! Beni istemiyorsanız...

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve futbolcular taraftarları sakinleştirmek için tribün önüne geldi. Hakem Busquets daha sonra iki takımın oyuncularının soyunma odasına gönderdi.

Son dakika haberi: Arda Güler’den Madrid derbisi sonrası Ancelotti’ye sert çıkış! Beni istemiyorsanız...

Metropolitano'da yapılan anonsta maç esnasında bir kez daha yabancı madde atılırsa maçın erteleneceği açıklandı. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden 69. dakika itibarıyla devam etti.

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