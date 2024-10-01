Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
18:18
Son dakika haberi: Arda Güler'den Madrid derbisi sonrası Ancelotti'ye sert çıkış! "Beni istemiyorsanız..."
Son dakika haberleri: La Liga'da Atletico Madrid'in konuğu Real Madrid, yediği son dakika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Madrid derbisinde forma şansı bulamayan Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'ye sert çıktığı iddia edildi. Real Madrid'e yakın bir kaynak, genç oyuncunun derbi sonrası hocasıyla konuştuğu ve çarpıcı sözler söylediği ifade edildi. İşte İspanya'da gündem olan o sözler...