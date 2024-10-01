Son dakika haberi: Arda Güler'den Madrid derbisi sonrası Ancelotti'ye sert çıkış! "Beni istemiyorsanız..."

Metropolitano'da yapılan anonsta maç esnasında bir kez daha yabancı madde atılırsa maçın erteleneceği açıklandı. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden 69. dakika itibarıyla devam etti.

