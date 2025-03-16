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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'e kızan Kylian Mbappe'ye şok tepki! ''Saygılı ol Mbappe''
Giriş Tarihi: 16.03.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 15:29

Son dakika haberi: Arda Güler'e kızan Kylian Mbappe'ye şok tepki! ''Saygılı ol Mbappe''

Son dakika haberi: İspanya LaLiga'nın 28. haftasında oynanan ve Real Madrid'in deplasmanda Villarreal'i 2-1 ile geçtiği mücadelede flaş bir pozisyon yaşandı. Oyuna sonradan dahil olan milli yıldız Arda Güler ceza sahasında gerçekleşeyen bir pozisyonda müsait durumdaki Kylian Mbappe'ye pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih etti. Bunun sonucunda Fransız yıldız yoğun bir tepki gösterdi. Olay sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler’e kızan Kylian Mbappe’ye şok tepki! ’’Saygılı ol Mbappe’’

Arda Güler ve Kylian Mbappe arasında yaşanan olay, sosyal medyaya damga vurdu.

Son dakika haberi: Arda Güler’e kızan Kylian Mbappe’ye şok tepki! ’’Saygılı ol Mbappe’’

LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberi: Arda Güler’e kızan Kylian Mbappe’ye şok tepki! ’’Saygılı ol Mbappe’’

MBAPPE YILDIZLAŞTI 3 PUANI GETİRDİ

Fransız yıldız Mbappe attığı 2 golle takımına üç puanı getirirken, eflatun-beyazlılar maç fazlasıyla zirveye oturdu.

Son dakika haberi: Arda Güler’e kızan Kylian Mbappe’ye şok tepki! ’’Saygılı ol Mbappe’’

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 83. dakikada oyuna girdi.

Son dakika haberi: Arda Güler’e kızan Kylian Mbappe’ye şok tepki! ’’Saygılı ol Mbappe’’

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan milli yıldız, müsait pozisyondaki arkadaşı Mbappe'ye pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih etti.