Giriş Tarihi: 16.03.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
15:29
Son dakika haberi: Arda Güler'e kızan Kylian Mbappe'ye şok tepki! ''Saygılı ol Mbappe''
Son dakika haberi: İspanya LaLiga'nın 28. haftasında oynanan ve Real Madrid'in deplasmanda Villarreal'i 2-1 ile geçtiği mücadelede flaş bir pozisyon yaşandı. Oyuna sonradan dahil olan milli yıldız Arda Güler ceza sahasında gerçekleşeyen bir pozisyonda müsait durumdaki Kylian Mbappe'ye pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih etti. Bunun sonucunda Fransız yıldız yoğun bir tepki gösterdi. Olay sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...