Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:19
Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Tüm Türkiye'nin kalbinin Almanya'da attığı o maçta inanılmaz anlar yaşandı. Millilerimizin şov yaparak Avusturya'yı yıktığı o maça birçok yıldızımız damga vururken, dönüm noktasını böyle yaşadık. Maç sonrası ise iki yıldızın diyaloğu gündem oldu. İşte maça damga vuran müthiş an ve tüm detaylar...