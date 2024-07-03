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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:19

Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Tüm Türkiye'nin kalbinin Almanya'da attığı o maçta inanılmaz anlar yaşandı. Millilerimizin şov yaparak Avusturya'yı yıktığı o maça birçok yıldızımız damga vururken, dönüm noktasını böyle yaşadık. Maç sonrası ise iki yıldızın diyaloğu gündem oldu. İşte maça damga vuran müthiş an ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

Tüm Türkiye'nin kalbinin Almanya'da attığı o maçta inanılmaz anlar yaşandı.

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Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

Millilerimizin şov yaparak Avusturya'yı yıktığı o maça birçok yıldızımız damga vururken, dönüm noktasını böyle yaşadık.

Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

Maç sonrası ise iki yıldızın diyaloğu gündem oldu. İşte maça damga vuran müthiş an ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, henüz ilk dakika içinde bulduğu golle karşılaşmadaki üstünlüğünü sürdürürken ikinci yarıda kritik bir pozisyon yaşandı.

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