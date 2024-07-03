Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

"Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama olmadı" şeklinde konuştu.