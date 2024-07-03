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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick'ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:14

Son dakika haberi: Avusturya'nın hocası Ralf Rangnick'ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 maçında Avusturya ile karşılaşan Milli Takımımız, Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Geceye damga vuran pozisyon ise Mert Günok'un son dakikalarda gole izin vermediği pozisyon oldu. Maç sonunda şaşkınlığını gizleyemeyen Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert için Gordon Banks benzetmesi yaparak çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

A Milli Takımımz, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu maç 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

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Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

RANGNICK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli Alman hoca, şaşkınlığını gizleyemedi ve Mert Günok'un yaptığı tarihi kurtarış için çarpıcı bir benzetmede bulundu.

Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

Şanssız olduklarını söyleyen Ralf Rangnick, "Maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik."

Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

"Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama olmadı" şeklinde konuştu.

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