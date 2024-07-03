Son dakika haberi: Avusturya’nın hocası Ralf Rangnick’ten Mert Günok için flaş sözler! Gordon Banks benzetmesi...

Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:14
Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 maçında Avusturya ile karşılaşan Milli Takımımız, Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Geceye damga vuran pozisyon ise Mert Günok'un son dakikalarda gole izin vermediği pozisyon oldu. Maç sonunda şaşkınlığını gizleyemeyen Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert için Gordon Banks benzetmesi yaparak çarpıcı sözler söyledi.