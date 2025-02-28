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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ballon d'Or'u 2025'te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:53

Son dakika haberi: Ballon d'Or'u 2025'te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

Son dakika haberi: Ballon d'Or'da Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hegemonyası sona erdi. Manchester City'nin yıldızı Rodri, geçen sezon Vinicius ve Jude Bellingham'ın önünde zirveye çıktı ve ödülün sahibi oldu. Gözler şimdi 2025 yılına çevrildi. Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen ödül için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte Ballon d'Or ödülü için favori isim...

Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen Ballon d'Or ödülü için dikkat çeken bir sıralama yapıldı.

Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

MESSI - RONALDO HEGEMONYASI

Futbolda en prestijli ödül olarak gösterilen Ballon d'Or'u en çok kazanan oyuncu 8'le Lionel Messi. Arjantinli yıldızı, Cristiano Ronaldo takip ediyor. Portekizli oyuncu 5 kez bu ödülün sahibi oldu.

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Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

SON KAZANAN RODRI

2024 yılında verilen Ballon d'Or ödülünü İspanyol futbolcu Rodri kazandı. İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Rodri, Manchester City'de de takımıyla birlikte önemli işlere imza atmıştı.

Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

Give me sport, bu ödülü 2025'te kazanabilecek oyuncuların listesini açıkladı. İşte birbirinden önemli oyuncuların yer aldığı o liste...

Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

20. Viktor Gyokeres

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