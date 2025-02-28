Son dakika haberi: Ballon d’Or’u 2025’te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...

MESSI - RONALDO HEGEMONYASI

Futbolda en prestijli ödül olarak gösterilen Ballon d'Or'u en çok kazanan oyuncu 8'le Lionel Messi. Arjantinli yıldızı, Cristiano Ronaldo takip ediyor. Portekizli oyuncu 5 kez bu ödülün sahibi oldu.