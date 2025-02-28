Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:53
Son dakika haberi: Ballon d'Or'u 2025'te kim kazanacak? Liste açıklandı! Sürpriz isimler var...
Son dakika haberi: Ballon d'Or'da Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hegemonyası sona erdi. Manchester City'nin yıldızı Rodri, geçen sezon Vinicius ve Jude Bellingham'ın önünde zirveye çıktı ve ödülün sahibi oldu. Gözler şimdi 2025 yılına çevrildi. Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen ödül için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte Ballon d'Or ödülü için favori isim...