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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:32

SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor...

SON DAKİKA HABERİ: Bu sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz devi Benfica, gözünü bir Türk yıldıza daha dikti. Kerem ve Orkun'un bu sezon skor yükünü çektiği Benfica'da transferde hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Portekiz devi, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor...

Son olarak Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir başlangıç yapan Benfica'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor...

Portekiz, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra gözünü bir Türk yıldıza daha dikti. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor...

KEREM ADETA PARLADI

Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor...

Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor...

ORKUN, BRUNO LAGE İLE AÇILDI

Portekiz'in Benfica takımında ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezon Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yönetimindeki ekipte az süre alıp kendini gösterme fırsatı bulamayan milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni teknik direktör Bruno Lage ile parladı.

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