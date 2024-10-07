Giriş Tarihi: 07.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
18:32
SON DAKİKA HABERİ: Benfica bir Türk yıldızı daha alıyor! Milli oyuncu Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor...
SON DAKİKA HABERİ: Bu sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz devi Benfica, gözünü bir Türk yıldıza daha dikti. Kerem ve Orkun'un bu sezon skor yükünü çektiği Benfica'da transferde hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Portekiz devi, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...