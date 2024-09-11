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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst'un onay verdiği yıldızlar...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:23

Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst'un onay verdiği yıldızlar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş bu hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, oynadığı futbolla şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Transfer sezonunun sona ermesine 2 gün kalan yoğun mesai harcayan yönetim, 3 yıldız oyuncuyla birden görüşüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer etmek istediği o yıldız oyuncular...

Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş, pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

Bu sezon dikkat çeken transferler yapan Siyah-beyazlı kulüp, oynadığı futbolla ligin şampiyonluk adayları arasına girdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

ABOUBAKAR İLE YOLLAR AYRILDI

Kartal'da diğer yandan kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi de Aboubakar oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

Beşiktaş, 32 yaşındaki golcü futbolcu Vincent Aboubakar'ın Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

Cuma günü sona erecek olan transfer sezonunun son günlerinde yoğun mesai harcayan yönetim, kadrosuna son takviyeler yapmak adına 3 oyuncuyla görüşüyor. İşte Beşiktaş'ın görüştüğü o yıldızlar...

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