Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst’un onay verdiği yıldızlar...

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş, pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.