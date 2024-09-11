Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
15:23
Son dakika haberi: Beşiktaş 3 transfer birden yapmak istiyor! İşte Van Bronckhorst'un onay verdiği yıldızlar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş bu hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, oynadığı futbolla şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Transfer sezonunun sona ermesine 2 gün kalan yoğun mesai harcayan yönetim, 3 yıldız oyuncuyla birden görüşüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer etmek istediği o yıldız oyuncular...