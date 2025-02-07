Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
07:53
Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona'nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Beşiktaş, bir yabancı transferi daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu ile yeniden masaya oturacak. İşte flaş gelişmenin detayları...