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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona'nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 07:53

Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona'nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Beşiktaş, bir yabancı transferi daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu ile yeniden masaya oturacak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona’nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona’nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

Kadrosuna takviyeler yapmak için kolları sıvayan Serdal Adalı yönetimi, Barcelona'da kadroya giremeyen oyuncu için tekrar masaya oturacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona’nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u mağlup eden Beşiktaş ligde bu Sivasspor'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona’nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

BEŞİKTAŞ KENY ARROY'YU AÇIKLADI

Transferde de gaza basan siyah-beyazlı yönetim, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Oyuncun Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş, Barcelona’nın oyuncusu için yeniden devrede! Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı...

BEŞİKTAŞ'TA ANSU FATI GELİŞMESİ

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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