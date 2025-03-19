Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
11:46
Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...
Son dakika haberi: Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş, ligde son iki haftayı mağlubiyetle kapattı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, milli ara sonrası Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İşte Kara Kartal'ın ısrarcı olduğu sürpriz transfer hamlesi...