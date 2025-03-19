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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:46

Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

Son dakika haberi: Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş, ligde son iki haftayı mağlubiyetle kapattı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, milli ara sonrası Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İşte Kara Kartal'ın ısrarcı olduğu sürpriz transfer hamlesi...

Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ligde son iki haftayı mağlubiyetle kapatmıştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

Siyah-beyazlılar, milli ara sonrası evinde Galatasaray derbisine çıkacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri derbiyi kazanarak taraftalarına armağan etmek istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

Öte yandan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş o isimde ısrarcı! Sezon sonunda kesenin ağzı açılacak...

GOLCÜ ORTA SAHA HAREKATI

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi gündeme geldi.