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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:33

Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla giden Beşiktaş, çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar sezonu başarılı şekilde kapatıp yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefliyor. Buna göre transfer için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu yeniden gündeme geldi. İşte bomba harekatın detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla giden Beşiktaş, çıkışını sürdürmek istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

Siyah-beyazlılar sezonu başarılı şekilde kapatıp yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

TRANSFER ÇALIŞMALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Buna göre transfer için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu yeniden gündeme geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...

YENİDEN TAGLIAFICO SESLERİ

Kara Kartal, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico için harekete geçti.

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