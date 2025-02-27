Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:33
Son dakika haberi: Beşiktaş yıldız futbolcu için yeniden devrede! Bu kez yeşil ışık yaktı...
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla giden Beşiktaş, çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar sezonu başarılı şekilde kapatıp yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefliyor. Buna göre transfer için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu yeniden gündeme geldi. İşte bomba harekatın detayları...