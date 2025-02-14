Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
10:52
Son dakika haberi: Beşiktaş'a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu sezon takım olarakk beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı takımda gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş yönetimi, yıldız ismin bonservisini almak adına görüşmelere başlarken, şok bir cevap aldı. İşte detaylar...