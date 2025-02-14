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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:52

Son dakika haberi: Beşiktaş'a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu sezon takım olarakk beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı takımda gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş yönetimi, yıldız ismin bonservisini almak adına görüşmelere başlarken, şok bir cevap aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon belirlediği hedeflerden uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

Ligde zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı takım, son olarak deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek nefes aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kartal'da zorlu maç öncesi sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

DEVRE ARASINDA 3 TAKVİYE

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu Keny Arroyo, Elon Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Benfica'dan transfer edilen Gedson'un bonservis bedelinin tamamını almak için harekete geçti.

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