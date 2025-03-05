Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:18
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...
Son dakika haberi: Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer getirmesinin ardından ligde arka arkaya galibiyetlere imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da seribaşı olarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılarda hedef, kupayı kazanarak yeni sezonda Avrupa Ligi'nde yer almak. Öte yandan bu sezon takımın öne çıkan yıldızına dünya devi talip oldu. İşte Beşiktaş'ın yıldız oyuncudan beklediği bonservis bedeli...