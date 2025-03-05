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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:18

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

Son dakika haberi: Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer getirmesinin ardından ligde arka arkaya galibiyetlere imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da seribaşı olarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılarda hedef, kupayı kazanarak yeni sezonda Avrupa Ligi'nde yer almak. Öte yandan bu sezon takımın öne çıkan yıldızına dünya devi talip oldu. İşte Beşiktaş'ın yıldız oyuncudan beklediği bonservis bedeli...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-0 ile geçen Beşiktaş, çıkışını sürdürdü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

Kartal, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak başarılık bir grafik çizdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

Norveçli teknik adam, kısa sürede oyuncuların performansını yukarı çekerek iyi bir takım olgusu oluşturmayı başardı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

Buna göre siyah-beyazlıların yıldız futbolcu için yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Transferde kulüp rekorunu kıracak...

GEDSON'A DEV TALİP

Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes'in talipleri artırıyor.