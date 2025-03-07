Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
16:03
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte form grafiğini yukarılara çekmeyi başaran Beşiktaş, bu hafta evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ara transfer döneminde genç potansiyelli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlı takımda ayrılık iddiaları da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta yeni scout şefi Eduard Graf'ın görevine başlamasının ardından takımda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı.