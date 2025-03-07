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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:03

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte form grafiğini yukarılara çekmeyi başaran Beşiktaş, bu hafta evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ara transfer döneminde genç potansiyelli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlı takımda ayrılık iddiaları da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta yeni scout şefi Eduard Graf'ın görevine başlamasının ardından takımda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

Trendyol Süper Lig'de form grafiğini yükseltmeyi başaran Beşiktaş'ta yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen oyuncular da netleşiyor. İşte siyah-beyazlı takım için gündeme gelen ayrılık iddiası...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte oyun kalitesini yükselten Beşiktaş, pazartesi günü evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

Puan cetvelinde 3. sıraya yerleşmek ve Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takım, kalan maçlarda hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

SCOUT ŞEFİ EDUARD GRAF GÖREVE BAŞLADI

Beşiktaş'ta scoutluk şefi görevine gelen Eduard Graf, mesaiye başladı. Ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda santrfor konusunda da beklentiler vardı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

IMMOBILE YERİNE WIND

Scout şefi Eduard Graf, transferler için çalışmalarını devam ettiriyor. Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi.