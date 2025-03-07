Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 3 ayrılık iddiası! Yeni scout şefi mesaiye başladı...

SCOUT ŞEFİ EDUARD GRAF GÖREVE BAŞLADI

Beşiktaş'ta scoutluk şefi görevine gelen Eduard Graf, mesaiye başladı. Ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda santrfor konusunda da beklentiler vardı.