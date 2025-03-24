Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
18:45
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf'tan yeni öneri...
Son dakika haberi: Yeni sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, bir yandan da kulübe para kazandıracak ve genç yıldız adaylarına yöneliyor. Devre arasında Arroyo ve Ricardo hamleleri yapan siyah-beyazlılarda gençleşme operasyonu yaz transferinde de srüecek. Buna göre scout şefi Eduard Graf, Kara Kartal'a yeni bir isim önerdi. İşte transfer haberinin detayları...