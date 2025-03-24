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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf'tan yeni öneri...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:45

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf'tan yeni öneri...

Son dakika haberi: Yeni sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, bir yandan da kulübe para kazandıracak ve genç yıldız adaylarına yöneliyor. Devre arasında Arroyo ve Ricardo hamleleri yapan siyah-beyazlılarda gençleşme operasyonu yaz transferinde de srüecek. Buna göre scout şefi Eduard Graf, Kara Kartal'a yeni bir isim önerdi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 29. haftada oynayacağı Galatasaray derbisine hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

Siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak taraftalarına iki haftalık mağlubiyetlerin ardından galibiyet hediye etmek istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

Öte yandan Kara Kartal'da Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından transfer stratejisinde değişlik yaşanmıştı. Genç ve potansiyelli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Ricardo ve Arroyo hamlelerinin ardından bu kez bir başka genç yıldız adayını gündemine aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

EDUARD GRAF'IN ÖNERİSİ
Potansiyelli yıldız adayı arayışında olan Beşiktaş, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Viktoria Plzen'in forveti Rafiu Durosinmi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

Yeni scout direktörü Eduard Graf, Nijeryalı futbolcu konusunda oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.