Son dakika haberi: Beşiktaş’ta gençlik operasyonu sürecek! Eduard Graf’tan yeni öneri...

Öte yandan Kara Kartal'da Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından transfer stratejisinde değişlik yaşanmıştı. Genç ve potansiyelli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Ricardo ve Arroyo hamlelerinin ardından bu kez bir başka genç yıldız adayını gündemine aldı.