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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 18:29

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskajer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta moral yerinde. Siyah-beyazlılar çıktığı son 6 maçı da kazanırken, Süper Lig'de de yeniden üst sıralara yükseldi. Norveçli teknik adamın görev gelmesinin ardından bireysel oyuncu performansında da yükseliş yaşandı. Buna göre Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen futbolcu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

Ole Gunnar Solskajer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

SÜPER LİG'DE HENÜZ KAYBETMEDİ

Norveçli teknik adam görev geldikten sonra Beşiktaş, 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

Süper Lig'de yeniden Avrupa kupaları potasına giren Kara Kartal, 44 puanla 4. sıraya yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kalmayı başardı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

OYUNCULARIN PERFORMANSI YÜKSELDİ

Solskjaer'in özellikle oyuncuların performansını yukarı çekmesinin ardından, gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen bazı futbolcular yeniden göze girdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...

Buna göre Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılması beklenen Arthur Masuaku için bir gelişme yaşandı.