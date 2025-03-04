Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
18:29
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Gözden düşen oyuncu için flaş hamle...
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskajer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta moral yerinde. Siyah-beyazlılar çıktığı son 6 maçı da kazanırken, Süper Lig'de de yeniden üst sıralara yükseldi. Norveçli teknik adamın görev gelmesinin ardından bireysel oyuncu performansında da yükseliş yaşandı. Buna göre Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen futbolcu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...