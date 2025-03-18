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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:15

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

Son dakika haberi: Trendeyol Süper Lig'de son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi. Siyah-beyazlılar milli aranın ardından evinde Galatasaray derbisini kazanarak, sezon sonuna kadar hatasız devam etmek istiyor. Bir yandan yeni sezon için kadro planlaması da yapan Beşiktaş'ta 8 futbolcu için kritik dönem başladı. Teknik direktör Solskjaer'in raporuna göre bu isimlere veda edilecek. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

Trendyol Süper Lig'de son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

Siyah-beyazlılar milli aranın ardından, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

Öte yandan Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlalamasına da başlandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporuna göre gözden düşen 8 futbolcunun, geri kalan haftalardaki performanslarına göre geleceği şekillenecek. (Hürriyet)

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...

İşte o isimler....

1-JOAO MARIO

Sezon başında Benfica'dan 2 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Joao Mario, son haftalarda performansını arttırsa da topun ağzında olan oyunculardan.