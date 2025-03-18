Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
11:15
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 8 isim gözden çıkarıldı...
Son dakika haberi: Trendeyol Süper Lig'de son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi. Siyah-beyazlılar milli aranın ardından evinde Galatasaray derbisini kazanarak, sezon sonuna kadar hatasız devam etmek istiyor. Bir yandan yeni sezon için kadro planlaması da yapan Beşiktaş'ta 8 futbolcu için kritik dönem başladı. Teknik direktör Solskjaer'in raporuna göre bu isimlere veda edilecek. İşte detaylar...