Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ!

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ciddi bir ivme yakalamıştı. Oynanan son 6 resmi maçı kazanan Beşiktaş, uzun bir aradan sonra ilk kez mağlup oldu.