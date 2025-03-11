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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 17:44

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlı takım 2-1 kaybetti. Kartal'ın teknik direktör Solskjaer ile ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal, sürpriz bir golcüyü gündemine aldı. Yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ!

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ciddi bir ivme yakalamıştı. Oynanan son 6 resmi maçı kazanan Beşiktaş, uzun bir aradan sonra ilk kez mağlup oldu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ!

Beşiktaş, sezon başında belirlediği hedeflerden çok uzak kaldı. Yeni sezona 3 kulvarda başlayan Kartal, Avrupa Ligi'ne lig aşamasında veda etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, sadece Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.