Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
17:44
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlı takım 2-1 kaybetti. Kartal'ın teknik direktör Solskjaer ile ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal, sürpriz bir golcüyü gündemine aldı. Yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...