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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:18

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Solskjaer ve öğrencileri, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti unutarak, milli araya moralli girme amacında. Öte yandan Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası öne sürüldü. İşte siyah-beyazlıların yeni sezondaki ilk hedefi...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

Solskjaer ve öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılamayı istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK'ya mağlup olan Kara Kartal, milli ara öncesi hata yapmama arzusunda.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

Öte yandan siyah-beyazlılar için sürpriz bir transfer iddaisı gündeme geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...

SOL BEK HAREKATI

İtalyan basınında geçen haberlere göre Beşiktaş, Empoli forması giyen sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor.(Fotomaç)