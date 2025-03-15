Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
10:18
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İşte yeni sezonun ilk hedefi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Solskjaer ve öğrencileri, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti unutarak, milli araya moralli girme amacında. Öte yandan Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası öne sürüldü. İşte siyah-beyazlıların yeni sezondaki ilk hedefi...