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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak
Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 15:58

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Son dakika haberi: Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından göreve geldiği Beşiktaş'ta 6 maçta 4 yenilgi ve 2 galibiyet alan Burak Yılmaz, Bodo/Glimt karşılaşması sonrası istifa etmişti. Aboubakar ve Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Burak Yılmaz'ın yeni adresiyle ilgili herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güneş'in Lugano yenilgisinden sonra istifa etmesiyle, yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

TARAFTARIN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak Burak Yılmaz, Konferans Ligi'ndeki Bodo Glimt mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti. Beşiktaş taraftarı, genç hocayı istifaya çağırmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş karnesi; 4 lig, 2 Avrupa maçında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alıp Avrupa Konferans Ligi'nden de elenince, taraftarların çok büyük tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

BURAK YERİNE RIZA ÇALIMBAY GETİRİLDİ

Burak Yılmaz'ın yerine Beşiktaş'ın efsane isimlerinden teknik direktör Rıza Çalımbay getirildi. Deneyimli hoca Başakşehir karşısında ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Bugün Milliyet'e konuşan Burak Yılmaz, takımdaki sorunları dile getirmiş ve çok konuşulacak itiraflarda bulunmuştu.

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