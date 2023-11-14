Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:53
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
15:58
SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz bombası! Yeni adresi herkesi şaşırtacak
Son dakika haberi: Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından göreve geldiği Beşiktaş'ta 6 maçta 4 yenilgi ve 2 galibiyet alan Burak Yılmaz, Bodo/Glimt karşılaşması sonrası istifa etmişti. Aboubakar ve Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Burak Yılmaz'ın yeni adresiyle ilgili herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...