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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 15:41

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor...

SON DAKİKA HABERLERİ: Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlayan Burak Yılmaz, deneyimli hocanın istifa etmesinden sonra seçime kadar göreve getirilmişti fakat Burak Yılmaz daha sonra buradaki görevinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Genç hoca için flaş bir iddia gündeme geldi ve Süper Lig'de o takımın başına geçeceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

Şenol Güneş'in istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelen Burak Yılmaz'ın hocalık macerası sadece 6 maç sürdü.

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SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

Konferans Ligi'nde 2 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, ligde de 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak beklentilerin altında kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle büyük tepkilerle karşılaşan Burak Yılmaz daha sonra görevinden istifa etti.

SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı: "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

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