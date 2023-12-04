SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor...

BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı: "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"