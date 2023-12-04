Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
15:41
SON DAKİKA HABERİ: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor...
SON DAKİKA HABERLERİ: Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlayan Burak Yılmaz, deneyimli hocanın istifa etmesinden sonra seçime kadar göreve getirilmişti fakat Burak Yılmaz daha sonra buradaki görevinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Genç hoca için flaş bir iddia gündeme geldi ve Süper Lig'de o takımın başına geçeceği belirtildi.