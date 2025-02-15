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Haberler Galeri Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig'de de benzer olay yaşanmıştı...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:08

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig'de de benzer olay yaşanmıştı...

Son dakika haberi: İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten mücadelenin 39. dakikasında İngiliz yıldız Jude Bellingham hakeme itirazlarından sonra küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Buna karşın maç sonunda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti bu karara sitem etti. İşte geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'de de yaşanan benzer olayın detayları...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig’de de benzer olay yaşanmıştı...

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid zorlu deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig’de de benzer olay yaşanmıştı...

Ligde Atletico Madrid ve Barcelona ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren eflatun-beyazlılar mücadeleyi kayıpsız geçmek istiyordu.

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Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig’de de benzer olay yaşanmıştı...

MBAPPE FORMUNU SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmaya iyi başlayan Madrid devi Kylian Mbappe ile 15. dakikada öne geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig’de de benzer olay yaşanmıştı...

Buna karşın 39. dakikada Jude Bellingham gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig’de de benzer olay yaşanmıştı...

İKİNCİ YARIDA GELEN PENALTI

İkinci yarıya daha efektif başlayan Osasuna 58. dakikada penaltı kazandı.

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