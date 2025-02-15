Giriş Tarihi: 15.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
22:08
Son dakika haberi: Carlo Ancelotti isyan etti! Süper Lig'de de benzer olay yaşanmıştı...
Son dakika haberi: İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten mücadelenin 39. dakikasında İngiliz yıldız Jude Bellingham hakeme itirazlarından sonra küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Buna karşın maç sonunda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti bu karara sitem etti. İşte geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'de de yaşanan benzer olayın detayları...