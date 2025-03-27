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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk'un planı belli oldu! İşte Cimbom'un muhtemel 11'i
Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 07:03

Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk'un planı belli oldu! İşte Cimbom'un muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın en zorlu maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda namağlup ilerleyen Cimbom, zorlu virajı hatasız geçmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'ın derbi planları da netleşmeye başladı. İşte sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler ve muhtemel 11...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk’un planı belli oldu! İşte Cimbom’un muhtemel 11’i

Alanyaspor ve Antalya'yı yenerek havaya giren ve yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.

Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk’un planı belli oldu! İşte Cimbom’un muhtemel 11’i

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmadı. Son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

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Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk’un planı belli oldu! İşte Cimbom’un muhtemel 11’i

9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 6 kez sahadan galip ayrıldı. Kartal ise 4 kez rakibini yendi. Siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Cimbom 14 golle karşılık verdi.

Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk’un planı belli oldu! İşte Cimbom’un muhtemel 11’i

DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK

TFF, derbiyi FIFA kokartı olmayan hakem Yasin Kol'u yöneteceğini açıkladı. Bu karar Beşiktaş ve Galatasaray tarafından tepkiyle karşılandı.

Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk’un planı belli oldu! İşte Cimbom’un muhtemel 11’i

GALATASARAY'DA SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Milli takımlardan sakat dönen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin tedavisi sürüyor. İki oyuncunun da derbide forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.