Giriş Tarihi: 27.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
07:03
Son dakika haberi: Derbi öncesi Okan Buruk'un planı belli oldu! İşte Cimbom'un muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın en zorlu maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda namağlup ilerleyen Cimbom, zorlu virajı hatasız geçmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'ın derbi planları da netleşmeye başladı. İşte sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler ve muhtemel 11...