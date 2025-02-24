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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 18:35

Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde sarı-kırmızılıların 6 puan önünde olan cimbom, puan farkını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Galatasaray'I takibini sürdüren Kanarya ise sarı-kırmızılıları mağlup ederek puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Dev maç öncesi büyük coşku yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar stadyuma işte böyle geldi...

Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

Ligde sarı-kırmızılıların 6 puan önünde olan cimbom, puan farkını 9'a çıkarmak istiyor.

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Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

Galatasaray'ı takibini sürdüren Kanarya ise sarı-kırmızılıları mağlup ederek puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

DEV MAÇ ÖNCESİ COŞKU

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar stada giriş yaptı.

Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...

32 OTOBÜSLE GELDİLER

Saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanan yaklaşık 2 bin kadar taraftarlar, buradan polis kontrolünde 32 otobüsle Rams Park'a hareket etti.

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