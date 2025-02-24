Giriş Tarihi: 24.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
18:35
Son dakika haberi: Derbide büyük coşku! Fenerbahçe taraftarı stada işte böyle geldi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde sarı-kırmızılıların 6 puan önünde olan cimbom, puan farkını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Galatasaray'I takibini sürdüren Kanarya ise sarı-kırmızılıları mağlup ederek puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Dev maç öncesi büyük coşku yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar stadyuma işte böyle geldi...