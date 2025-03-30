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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal'ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 09:42

Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal'ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Frankowski kırmızı kartla oyundan atılırken, Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy takımını son bölümde 10 kişi bıraktı. Kartal, ezeli rakibini mağlup ederken, dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti.

Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

FRANKOWSKI ATILDI

Galatasaray'da Polonyalı futbolcu Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta ise 90+6. dakikada Semih Kılıçsoy kırmızı kart gördü.

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Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

NAMAĞLUP ŞAMPİYON UNVANINI KORUDU

Lig tarihinde namağlup şampiyonluk kazanan tek takım olan Beşiktaş, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ı yenerek namağlup şampiyon unvanını korudu.

Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

Maçın sona ermesinin ardından yapılan ışık gösterisinde sahanın çeşitli yerlerine 'Namağlup Tek Şampiyon' yazısı yansıtılırken, aynı ifadeler kale arkasında açılan pankartta da yer aldı.

Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

MUÇİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlılarda, Ernest Muçi uzun bir aranın ardından 11'e geri döndü. Son olarak 8 Şubat'ta Sivasspor deplasmanında 2-0 kazanılan mücadelede as takımla sahaya çıkan Arnavut oyuncu, 6 maç sonra yeniden 11'de görev almış oldu. Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, da iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.