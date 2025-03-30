Giriş Tarihi: 30.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
09:42
Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal'ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Frankowski kırmızı kartla oyundan atılırken, Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy takımını son bölümde 10 kişi bıraktı. Kartal, ezeli rakibini mağlup ederken, dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...