Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal’ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...

MUÇİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlılarda, Ernest Muçi uzun bir aranın ardından 11'e geri döndü. Son olarak 8 Şubat'ta Sivasspor deplasmanında 2-0 kazanılan mücadelede as takımla sahaya çıkan Arnavut oyuncu, 6 maç sonra yeniden 11'de görev almış oldu. Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, da iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.