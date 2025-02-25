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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın'ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:16

Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın'ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho, mücadelede birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve puan farkı aynı kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar hem derbiyi hem de hakem Slavko Vincic'i değerlendirdi. Ahmet Çakar, penaltı beklenen Oğuz Aydın'ın pozisyonuna açıklık getirdi. İşte haberin detayları...

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Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın’ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.

Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın’ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar dev derbiyi ve hakem Slavko Vincic'in performansını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

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Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın’ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

GÜRCAN BİLGİÇ: İki cesaretsiz teknik direktör

İki takımın da "anların" peşine düşmesi sürpriz olmadı. Mourinho kendi sahasında kalmak yerine ön baskıyla rakibinin oyun boyunu uzattı. Akıl pasları yerini uzun toplara bıraktı. Szymanski ve Fred orta sahayı kapatarak rakibi merkezden uzaklaştırdı. Sonuçta ilk yarıda tek şutta kalan, pas koridorları tıkanan Galatasaray karşısında, ustalarının "doğru kararlarını" bekleyen Fenerbahçe vardı. İhtiraslı tribünlerin tutkusuna karşılık veremeyen Galatasaray vardı sahada. Buna karşılık sağdan ve soldan yüksek toplar ile santrforlarını devreye sokmak istedi Fenerbahçe. Hücum planında ceza sahasına pas ile girmenin olmadığını da anladık böylece. Okan Buruk, Mertens yerine Lemina tercihi ile "mücadele" taktiği yaptı. "Yenilmemesi" gerektiğinin farkında olarak, topu aldı ama pozisyonlarından vazgeçti.

Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın’ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

"İKİ KALECİNİN DE GÜVEN VEREN PERFORMANSI VARDI"

Fenerbahçe'nin iki hücum aklı vardı; Fred ve Tadic… Dzeko ise kriz olan her bölgede pasa kendisini gösterdi. Kostic anahtar oyuncu oldu. Hem defansta hem de hücum geçişlerinde aranan isimdi. Etkili de oynadı. Böylesine bıçak sırtı maçta iki kalecinin de güven veren performansı da vardı. Muslera iki, İrfan Can ise bir net hamlenin sahibi oldu. İki tarafın da esas istediğini aldığı, iki cesaretsiz hocanın yönettiği maçta Sloven hakem Vincic'in yönetimi de bu yöndeydi.

Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın’ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...

"TERS KARARLARI VARDI AMA..."

Kurt hakem takım tavırlarının farkında, kritik pozisyonlardaki faul kararları maçın dengede kalmasını da sağladı. Belli ki tembihlenmiş, her pozisyonu "acaba beni aldatıyorlar mı?" gözüyle seyretti. Ters kararları vardı ama çok tartışma olmadan maçı bitirdi. 13 hafta kaldı, heyecan devam ediyor.

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