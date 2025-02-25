Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:16
Son dakika haberi: Derbide Oğuz Aydın'ın pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar açıkladı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho, mücadelede birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve puan farkı aynı kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar hem derbiyi hem de hakem Slavko Vincic'i değerlendirdi. Ahmet Çakar, penaltı beklenen Oğuz Aydın'ın pozisyonuna açıklık getirdi. İşte haberin detayları...