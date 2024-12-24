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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus'un beklentisi...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:41

SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus'un beklentisi...

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'nın önemli kulüpleri, milli oyuncu için şimdiden İtalyan ekibiyle iletişime geçmeye başladı. Ülke basını, Kenan için harekete geçen kulübü ve takımının bonservis beklentisini duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus’un beklentisi...

İtalya Serie A'nın 17.haftasında Juventus, deplasmanda Monza'yı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, milli oyuncu Kenan Yıldız mücadeleye 11'de başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus’un beklentisi...

Her maç üzerine koyarak ilerleyen ve skor katkısı üreten Kenan Yıldız, performansıyla diğer kulüplerin de radarına girdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus’un beklentisi...

Milli oyuncu için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçerken, İtalyan basını flaş bir iddiaya yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus’un beklentisi...

SATIŞA SICAK BAKIYORLAR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek isteyen Juventus, Kenan Yıldız'ın satışına sıcak bakıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus’un beklentisi...

LIVERPOOL PEŞİNDE

Bu doğrultuda Kenan Yıldız'ı isteyen takımlar arasında Liverpool'un da olduğu ve İngiliz devinden 40 milyon Euro'luk bir teklifin beklendiği iddia edildi.

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