Giriş Tarihi: 24.12.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
22:41
SON DAKİKA HABERİ: Dünya devi Kenan Yıldız için hareke geçti! Juventus'un beklentisi...
SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'nın önemli kulüpleri, milli oyuncu için şimdiden İtalyan ekibiyle iletişime geçmeye başladı. Ülke basını, Kenan için harekete geçen kulübü ve takımının bonservis beklentisini duyurdu. İşte flaş haberin detayları…