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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a olay sözler! "Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek"
Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:28

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a olay sözler! "Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek"

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Galatasaray’a olay sözler! Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Galatasaray’a olay sözler! Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Galatasaray’a olay sözler! Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya rotasyon yaparak çıkan sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Marcao'nun kaydettiği golle 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Galatasaray’a olay sözler! Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek

İkinci yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirse de uzun süre skor tabelası değişmedi. Ryan Mendes ile 84. dakikada bir gol daha bulan konuk takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Galatasaray’a olay sözler! Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek

Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda ederken Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.

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