Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
23:28
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a olay sözler! "Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek"
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...