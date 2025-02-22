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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:21

Son dakika haberi: Fatih Terim'e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Al-Taawon'a konuk oldu. Terim'in takımı mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Al-Shabab rakibi 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Terim'in öğrencileri geçtiğimiz haftada da benzer senaryoyla sahadan mağlup ayrılmıştı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Al-Taawon'a konuk oldu.

Son dakika haberi: Fatih Terim’e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

Al-Taawon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 2-2 eşilikle sona erdi.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

SHABAB HIZLI BAŞLADI

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, 18. dakikada Hamdallah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Fatih Terim’e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 31. dakikada Hoedt'in kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Son dakika haberi: Fatih Terim’e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Rivas'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirmeyi başardı.

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