Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
20:21
Son dakika haberi: Fatih Terim'e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...
Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Al-Taawon'a konuk oldu. Terim'in takımı mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Al-Shabab rakibi 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Terim'in öğrencileri geçtiğimiz haftada da benzer senaryoyla sahadan mağlup ayrılmıştı. İşte detaylar...